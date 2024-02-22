Kütahya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı

Kütahya\'da tefecilik operasyonunda yakalanan 10 şahıstan 3\'ü tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda, değeri 500.000 TL olan bir ipotek belgesi ve toplam değeri 471.750 TL olan 21 adet senet ele geçirildi.

22.02.2024 23:29  Güncelleme: 23:38
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Kütahya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce eş zamanlı olarak düzenlenen tefeci operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 10 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucunda tefecilik suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Y.Y., D.Ş., H.S.D., C.D., Ç.İ., B.E., E.C., A.C.C. ve E.C., C.D. isimli şüpheli şahısların ikametlerinde ve araçlarında eş zamanlı yapılan aramalarda, 1 adet 500.000 TL değerindeki ipotek belgesi (arsa), 250.000 TL değerinde sözleşme ile toplam 471.750 TL değerindeki 21 adet senete el konuldu. Gözaltına alınan 10 şüpheli şahıstan 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Y.Y., D.Ş., A.C.C. isimli 3 şahıs tutuklandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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