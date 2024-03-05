Kütahya'da Tır ile Otomobil Çarpışması Sonucu 1 Kişi Öldü - Son Dakika
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Kütahya'da Tır ile Otomobil Çarpışması Sonucu 1 Kişi Öldü

Kütahya\'da Tır ile Otomobil Çarpışması Sonucu 1 Kişi Öldü

Kütahya-Eskişehir karayolunun 15. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Yaralı, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

05.03.2024 10:33
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Kütahya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Abdulkadir G. idaresindeki 20 SH 460 plakalı tır ile Ahmet Sait Gökgün yönetimindeki 43 LB 608 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 63 yaşındaki otomobil sürücüsü Ahmet Sait Gökgün olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Aynur G.'de yaralandı.

Yaralı Aynur G., ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da Tır ile Otomobil Çarpışması Sonucu 1 Kişi Öldü - Son Dakika
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