Kütahya'da Jandarma'nın 187. Yılına Özel Trafik Güvenliği etkinliği ilgi gördü - Son Dakika
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Kütahya'da Jandarma'nın 187. Yılına Özel Trafik Güvenliği etkinliği ilgi gördü

Kütahya\'da Jandarma\'nın 187. Yılına Özel Trafik Güvenliği etkinliği ilgi gördü
12.06.2026 09:49  Güncelleme: 09:51
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Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünde Kütahya'da kurulan takla ve çarpışma simülatörleri, emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak gösterdi. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci etkinliğe katılarak farkındalık çalışmalarını inceledi.

Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında Kütahya Belediyesi önünde kurulan trafik güvenliği simülasyon alanı, vatandaşlar ve belediye personelinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Etkinliğe katılan Eyüp Kahveci, vatandaşlarla bir araya gelerek trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturan çalışmaları yerinde inceledi. Trafik Jandarması ekipleri tarafından kurulan takla ve çarpışma simülatörlerinde vatandaşlar, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak deneyimledi.

360 derece dönebilen takla simülatörü ile çarpışma simülatörü, muhtemel bir kazada yaşanabilecek etkileri gerçeğe yakın şekilde yansıtırken, emniyet kemerinin can güvenliği açısından taşıdığı kritik rol gözler önüne serildi. Yetkililer, özellikle düşük hızlarda meydana gelen kazalarda dahi emniyet kemerinin hayat kurtardığını uygulamalı örneklerle anlattı.

Trafik kurallarına uyulmasının ve güvenli sürüş alışkanlıklarının öneminin vurgulandığı etkinlikte vatandaşlar, simülasyon araçlarına yoğun ilgi gösterdi. Program boyunca vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kahveci, trafik güvenliği bilincinin artırılmasına yönelik bu tür farkındalık çalışmalarının toplum açısından büyük önem taşıdığını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Jandarma Teşkilatı personeline teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Jandarma'nın 187. Yılına Özel Trafik Güvenliği etkinliği ilgi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Haluk Şanlı Ali Haluk Şanlı:
    çok güzel bir çalışma emniyet kemeri gerçekten önemli hepimiz bunu daha çok farkında olmalıyız 0 0 Yanıtla
  • Seray Net Seray Net:
    takla simülatörü vs bunlar güzel de paraların nereden çıktığını merak ettim işte bu etkinliklere milyonlar harcanırken sokaktaki kötü yollar onarılmıyor trafik polisinin ekibi yetersiz ama gösterim için para bulunuyo 0 0 Yanıtla
  • Oktay Bal Oktay Bal:
    bu tür etkinlikler güzel şey ama gerçek hayatta ne kadar etkili olduğunu bilemiyorum açıkçası insanlar simülatörde deneyimliyor ama sonra yine aynı hataları yapıyor yolda çoğu zaman farkındalık çalışmaları yeterli gelmiyor yazık ki 0 0 Yanıtla
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