Kütahya\'da Jandarma\'nın 187. Yılına Özel Trafik Güvenliği etkinliği ilgi gördü

Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında Kütahya Belediyesi önünde kurulan trafik güvenliği simülasyon alanı, vatandaşlar ve belediye personelinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Etkinliğe katılan Eyüp Kahveci, vatandaşlarla bir araya gelerek trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturan çalışmaları yerinde inceledi. Trafik Jandarması ekipleri tarafından kurulan takla ve çarpışma simülatörlerinde vatandaşlar, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak deneyimledi.

360 derece dönebilen takla simülatörü ile çarpışma simülatörü, muhtemel bir kazada yaşanabilecek etkileri gerçeğe yakın şekilde yansıtırken, emniyet kemerinin can güvenliği açısından taşıdığı kritik rol gözler önüne serildi. Yetkililer, özellikle düşük hızlarda meydana gelen kazalarda dahi emniyet kemerinin hayat kurtardığını uygulamalı örneklerle anlattı.

Trafik kurallarına uyulmasının ve güvenli sürüş alışkanlıklarının öneminin vurgulandığı etkinlikte vatandaşlar, simülasyon araçlarına yoğun ilgi gösterdi. Program boyunca vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kahveci, trafik güvenliği bilincinin artırılmasına yönelik bu tür farkındalık çalışmalarının toplum açısından büyük önem taşıdığını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Jandarma Teşkilatı personeline teşekkür etti. - KÜTAHYA