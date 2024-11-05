Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık- Emet karayolunun 1. kilometresinde seyir halindeki Abdullah D. yönetimindeki 06 AGL 945 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savruldu. Kazada yaralanan sürücü Abdullah D. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonucu araçta maddi hasar oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA