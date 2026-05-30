Kütahya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emet ilçesindeki Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil H. (53) yönetimindeki 43 PL 379 plakalı araç ile Halil D. idaresindeki 43 ADL 934 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Halil H. ile diğer araçta bulunan Halil D. ve Fatma D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA