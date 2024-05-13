Kütahya'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kütahya\'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Kazada araç sürücüsü ve araçtaki 3 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

13.05.2024 22:41
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Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. (43) yönetimindeki 43 ACC 748 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle yoldan çıkarak takla attı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan aynı aileden, araç sürücüsü Ahmet K. ve araçtaki yolcular S.K. (33), S.K. (6) ve A.H.K. (5) yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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