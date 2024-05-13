Kütahya\'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

3.Sayfa

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. (43) yönetimindeki 43 ACC 748 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle yoldan çıkarak takla attı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan aynı aileden, araç sürücüsü Ahmet K. ve araçtaki yolcular S.K. (33), S.K. (6) ve A.H.K. (5) yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA