Kütahya'nın Emet ilçesi orta ölçekli sanayi bölgesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Bekir Gül, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. yönetimindeki 43 NL 888 plakalı araç Emet- Hisarcık orta ölçekli sanayi bölgesinde karşıya geçmeye çalışan Bekir Gül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gül, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bekir Gül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Trafik Kazası: 59 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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