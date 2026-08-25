Kütahya'da Trafik Kazası: 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da Trafik Kazası: 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kütahya\'da Trafik Kazası: 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Kütahya'da otomobil ve kamyonet çarpıştı, 77 yaşındaki Nurullah Cengiz hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobil ile kurtarıcı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 77 yaşındaki Nurullah Cengiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Simav-Uşak kara yolu üzerinde meydana gelmişti. Otomobil ile kurtarıcı kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada Nurullah Cengiz ile M.T. yaralanmıştı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. M.T. isimli şahsın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kütahya, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Trafik Kazası: 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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