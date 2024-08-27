Kütahya\'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Kütahya'da Altıntaş ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 ACY 177 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada araçta bulunan 24 yaşındaki Mehmet Ali Kırgöz olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

İsmi öğrenilemeyen yaralı vatandaş ise ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA