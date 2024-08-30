Kütahya\'da Durdurulan Araçta Metamfetamin Yakalandı

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Kütahya'da uygulama noktasında durdurulan araçta iç çamaşırına gizlediği 41,65 gram metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan araç ve araç içerisindeki E. O ve V. S. şahıslar üzerinde yapılan aramada, E.O. isimli şahsın iç çamaşırına gizlenmiş 41,65 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.O. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA