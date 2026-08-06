Kütahya'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Kütahya\'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuya karşı bilinçlendirme eğitimi çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, NARKO Rehber, NARKO Gençlik ve En İyi Narkotik Polisi: Anne projeleri çerçevesinde çeşitli eğitim programları düzenlendi. Eğitimlerde katılımcılara uyuşturucu maddelerin bireyler ve toplum üzerindeki fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri hakkında bilgi verilirken, bağımlılıkla mücadelenin önemi, erken farkındalığın hayat kurtarıcı rolü ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine bildirilmesinin önemi anlatıldı.

Narkotik ekipleri, özellikle ailelerin, gençlerin ve eğitim camiasının bağımlılıkla mücadelede üstlendiği kritik role dikkat çekerek, uyuşturucu kullanımının önlenmesinde bilinçli bireylerin ve güçlü aile yapısının en önemli koruyucu unsur olduğunu vurguladı.

Eğitim programlarında ayrıca katılımcılara, uyuşturucu madde kullanımına ilişkin risk faktörleri, bağımlılık belirtileri, gençlerin korunmasına yönelik alınabilecek önlemler ve şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yöntemler hakkında da kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekilerek, bilinçlendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelede en güçlü yöntem; bilinçli bireyler, duyarlı aileler ve güçlü toplumsal dayanışmadır. Bu anlayış doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi - Son Dakika

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