Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde S.Ç. (25) ve E.Y. (36) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgilere ulaşılması sonucu başlatılan çalışma çerçevesinde 5 adet ara yakalama yapıldı. Bu yakalamalarda, 2 parça halinde A4 kağıda emdirilmiş bonzai, 2,24 gram metamfetamin ele geçirilirken, 8 kullanıcı şahsa işlem yapıldı.

Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA