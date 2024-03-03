Kütahya\'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

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Kütahya'nın Simav ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışmalar neticesinde yakalanarak uyuşturucu kullanma suçundan hakkında işlem yapılan E.S., ifadesinde üzerinden çıkan 2 gram metamfetamini Tepecik Mahallesi'nde İ.İ. (31) isimli şahıstan bin 500 TL karşılığında satın aldığını ifade ettit. Bunun üzerine polisin belirtilen ikamette yaptığı aramada 7 adet sentetik uyuşturucu, 12 adet ekstazi, 2 gram esrar, satışa hazır iki parça halinde 5 gram metamfetamin, 2 poşet içerisinde ağırlığı 3 gram olan kenevir tohumu, 5 parça halinde bong ve payp aparatı ele geçirildi. İkamette bulunan B.S. (32), R.E.O. (28) ve İ.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı. - KÜTAHYA