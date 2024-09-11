Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 900 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İI Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Simav ilçesi Akdağ beldesindeki R.T. ve T.Y. isimli şahısların evlerinde ve araçlarında narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, 4 bin 900 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.T. ve T.Y. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA