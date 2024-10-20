Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklandı

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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

KÜTAHYA - Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı, 1 kişi ise firari.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu Tavşanlı yolu üzerinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan araç "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu Kirazpınar Mahallesi üzerinde şahıslar aracı bırakıp kaçmaya devam etmiş, gizlendikleri arazilerde ve araç içerisinde bulunan M.K.T., E.A., S.Ö. ve Y.G. isimli şahıslar yakalandı.

Şahısların İ.K. ve O.Y. isimli şahıslarla buluşarak ele geçirilen malzemenin bir kısmını iki şahsa sattıkları anlaşıldı. 2 şahıs yakalandı. Araç ve şahısların üzerinde yapılan kontrollerde, 2 parça halinde toplamda 56,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına şahıslardan İ.K. ve O.Y. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K.T. (27), E.A. (31), S.Ö. (27), ve Y.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.Ç. isimli şahıs ise aranıyor.