Kütahya\'da uyuşturucu operasyonu: Bonzai ve sentetik ecza ele geçirildi

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Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada, bonzai ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen M.Y (28) ve M.B.E (29) isimli şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç çevreyolu üzerinde durduruldu. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 4 parça halinde kağıda emdirilmiş bonzai (yaklaşık bin 950 içimlik) ve 4 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar savcılıkça tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA