Kütahya'da ihbar üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen ihbar üzerine Fuatpaşa Mahallesi Sanayi içerisinde durdurulan M.M (35) isimli şahsın yapılan kontrollerinde, 31 adet ecstasy isimli hap ve 0,79 gram esrar ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli adli mercilere çıkarılmak üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahsın Üzerinde Hap ve Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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