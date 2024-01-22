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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarmanın yaptığı aramada üzerinde ve kaldığı konteynerde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda, M.Y. isimli şüphelinin üzerinde ve kaldığı konteynerde 68 gram metamfetamin ve 2 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan M.Y. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
22.01.2024 - 17:33,
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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarmanın yaptığı aramada üzerinde ve kaldığı konteynerde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Aslanapa ilçesi Yalnızsaray mevkiinde M.Y. isimli şüphelinin üzerinde ve kaldığı konteynerde yapılan aramada, 68 gram metamfetamin ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına M.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Aslanapa, Kütahya, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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