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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Uygulama noktasında durdurulan araçta narkotik köpeği 'Thor' ile arama yapıldı, 64 kilo 890 gram ecstasy maddesi ele geçirildi

KÜTAHYA - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 64 kilo 890 gram ecstasy maddesi ele geçirilirken, olayla alakalı yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan bir araçta narkotik köpeği

'Thor' ile arama yapıldı. Aramada 160 bin adet 64 kilo 890 gram ecstasy maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden O.D. ve B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, uyuşturucu operasyonlarında yıl başından bu yana hakkında işlem yapılıp tutuklananların sayısının 105'e ulaştığını bildirdi.