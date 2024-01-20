Kütahya\'da Sosyal Medyadan Uyuşturucu Satıcılarına Tepki Gösteren Şahıs Yakalandı

Kütahya'da sosyal medyadan uyuşturucu satıcılarına tepki gösteren şahıs 8 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ve 1 gram kokain ile yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez Seyitömer beldesi girişinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 8 gram metamfetamin, 2 gram bonzai,1 gram kokain ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Sosyal medya paylaşımlarında uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdiği tespit edilen Ş.K. isimli şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA