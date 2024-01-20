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Kütahya'da Sosyal Medyadan Uyuşturucu Satıcılarına Tepki Gösteren Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da Sosyal Medyadan Uyuşturucu Satıcılarına Tepki Gösteren Şahıs Yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medyada uyuşturucu satıcılarına tepki gösteren bir şahıs yakalandı. Şüpheli aracında yapılan aramada 8 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 1 gram kokain ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kütahya\'da Sosyal Medyadan Uyuşturucu Satıcılarına Tepki Gösteren Şahıs Yakalandı
20.01.2024 - 10:38,
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Kütahya'da sosyal medyadan uyuşturucu satıcılarına tepki gösteren şahıs 8 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ve 1 gram kokain ile yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez Seyitömer beldesi girişinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 8 gram metamfetamin, 2 gram bonzai,1 gram kokain ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Sosyal medya paylaşımlarında uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdiği tespit edilen Ş.K. isimli şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Kütahya, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Sosyal Medyadan Uyuşturucu Satıcılarına Tepki Gösteren Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Sosyal Medyadan Uyuşturucu Satıcılarına Tepki Gösteren Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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