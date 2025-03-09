Kütahya\'da Uyuşturucu Ticareti Tutuklaması

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan araçta ve araçta bulunan V.B. ile H.D. isimli şüphelilerin yapılan üst aramalarında 4 kilo 355 gram taş kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA