Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda Kütahya'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen araç önü kesilerek durduruldu. Yapılan kontrollerde, 6 bin 400 içimlik bonzai ve 13 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.A. ve S.Ç. isimli şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Tutuklaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?