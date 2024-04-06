Kütahya\'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı

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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce E. A.(30) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile başlatılan projeli dosya çerçevesinde yapılan 3 farklı ara yakalamalarda, 4.57 gram bonzai ve 1,28 gram metamfetamin ele geçirildi. E. A. isimli şahsın kalabileceği adreslerde yapılan aramalarda şahıs yakalanamadı. Adreslerde yapılan aramalarda A.A. (21) ve H. Ş. (24) isimli şahısların bulunduğu ikametten H.Ş. isimli şahsa ait, 3,76 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza ve 1 adet cam aparat ele geçirildi. İkamette bulunan H. Ş. isimli şahsa uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken, uyuşturucuyu E. A. isimli şahıstan satın aldığını beyan etmesinin ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Yakalanarak gözaltına alınan firari E. A. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA