Kütahya\'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce E. A.(30) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile başlatılan projeli dosya çerçevesinde yapılan 3 farklı ara yakalamalarda, 4.57 gram bonzai ve 1,28 gram metamfetamin ele geçirildi. E. A. isimli şahsın kalabileceği adreslerde yapılan aramalarda şahıs yakalanamadı. Adreslerde yapılan aramalarda A.A. (21) ve H. Ş. (24) isimli şahısların bulunduğu ikametten H.Ş. isimli şahsa ait, 3,76 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza ve 1 adet cam aparat ele geçirildi. İkamette bulunan H. Ş. isimli şahsa uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken, uyuşturucuyu E. A. isimli şahıstan satın aldığını beyan etmesinin ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Yakalanarak gözaltına alınan firari E. A. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA
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Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 müşteki tespit edildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli yapıldığı bilgisi üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, bir çift spor ayakkabı içine gizlenmiş 169,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü olan S. A'nın uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul etmesi üzerine gözaltına alındı ve tutuklandı.
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