Kütahya\'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

FETÖ Üyesi Yakalandı

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Ö., Erzurum'da yakalandı. Ardahan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, firari hükümlü teknik ve fiziki çalışma sonucu tespit edildi ve polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.