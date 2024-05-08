Kütahya'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Kütahya\'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti suçundan cezaevinden çıkan ve tekrar uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, zanlının üzerinde ve ikametinde sentetik kannabinoid (bonzai), ecstasy, metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

08.05.2024 09:47
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Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti suçundan cezaevinden çıkan ve tekrar uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti suçundan cezaevinden çıkan F. M. T. (36) isimli şahsın tekrar uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile başlatılan planlı dosya çerçevesinde şahsa yönelik, 3 teşhisli 6 farklı ara operasyon yapılarak yakalanan kullanıcı şahıslardan, 3 parça halinde yaklaşık 262 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 5 adet ecstasy, 0,70 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramada, 2 parça halinde yaklaşık 45 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ile 2 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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