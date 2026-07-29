Kütahya\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çay mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana ilerleme riski taşıdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda alevler, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile etkilenen alanın büyüklüğünün belirlenmesine yönelik incelemeler ise devam ediyor.