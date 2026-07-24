Orman yangını görüntülerken gazeteci gibi anons çekti, olayı heyecan içinde anlattı - Son Dakika
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Orman yangını görüntülerken gazeteci gibi anons çekti, olayı heyecan içinde anlattı

Orman yangını görüntülerken gazeteci gibi anons çekti, olayı heyecan içinde anlattı
24.07.2026 11:02  Güncelleme: 11:11
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Kütahya'da çıkan örtü yangını sırasında Yasin Yılmaz, cep telefonuyla görüntü alıp adeta bir muhabir gibi anons yaparak çevredekilerle röportaj yaptı. Yangın, ekipler ve helikopter müdahalesiyle söndürüldü.

Kütahya'da yaşayan bir vatandaş, ortaya çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan örtü yangınına ekiplerin müdahalesini görüntülerken, bir taraftan da gazeteci gibi anons çekti, olayı heyecan içinde anlattı ve çevredeki vatandaşlarla röportaj yaptı.

Kütahya-Eskişehir kara yolu Ilıca kavşağı mevkiindeki yol kenarında bulunan otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yamaçtaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ekipler, havadan ise yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi.

Yangının ilk anlarını görüntülerken, yaşananları heyecan içinde anlattı

Yangının başladığı dakikalarda bölgede bulunan Yasin Yılmaz isimli vatandaş, alevlerin yükseldiği anları ve vatandaşların yaşadığı paniği cep telefonu kamerasına anlattı. Kamera karşısına geçip arkadaşı kayıt yaparken bir taraftan da olayı anlatan Yasin Yılmaz, nasıl çekmesi gerektiği konusunda zaman zaman arkadaşına uyarılarda da bulundu. Ayrıca Yılmaz, yangın bölgesinde adeta bir muhabir gibi davranarak bölgeye intikal eden helikopter ve itfaiye ekiplerinin görüntüleri kaydetti.

'Komşular haber verdi, dışarı çıktık'

Yangını komşularının haber vermesiyle fark ettiklerini belirten başka bir vatandaş ise, "Biz içerideydik, haberimiz yoktu. 'Arkadan yanıyor' dediler, komşular geldi. 'Kablo çıktı' dendi. Hepimiz dışarı çıktık, şu anda izliyoruz. Orada Porsuk'un geçen suyu var, çay var. Ben diyorum ki 'Köy halkı gelsin, kovalarla yetişelim' ama bana öyle olur mu diyorlar? Sonuçta bir elin nesi var iki elin sesi var. İtfaiye geldi, ama burada herkes 'çok biliyor' yanlış yönlendirmiş olabilirler. Buraya sıçrama imkanı var mı bilmiyoruz. Elimizden ne gelirse yapalım diyoruz " dedi.

Vatandaşlar yangının elektrik hattından çıkmış olabileceğini öne sürdü

Yasin Yılmaz'ın bölgede bulunan görgü tanıkları ve çevredeki işletmecilerle yapılan röportajlarda, yangının elektrik hattındaki muhtemel bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini iddia edildi. Yangının ilk anlarına tanıklık ettiğini belirten bir vatandaş, "Elektrik, yüksek gerilim hattından, oraya giden yol var Sabuncu Köprüsü, Ahmetoğlu Köyü tarafı. Yangın başlayalı yaklaşık 15-20 dakika oldu" ifadelerini kullandı.

Sarp ve araç ulaşımının güç olduğu engebeli arazi nedeniyle söndürme çalışmaları zaman zaman güçlükle yürütülürken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri havadan alevlere su bıraktı. Karadan ise itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınan alevler söndürüldü.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Helikopter, 3. Sayfa, Kütahya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orman yangını görüntülerken gazeteci gibi anons çekti, olayı heyecan içinde anlattı - Son Dakika

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