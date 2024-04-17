Kütahya\'da yapılan kontrollerde uyuşturucu ele geçirildi

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Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Cumhuriyet Mahallesi, Kurban Sokak üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde T.P (28) isimli şahıstan iki parça halinde toplam 5.39 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA