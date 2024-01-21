Kütahya\'da Yapılan Operasyonda Metamfetamin Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekibi tarafından bir şahsın yapılan üst aramasında 0.61 gram metamfetamin ele geçirildi.

Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye ekibi tarafından Gaybiefendi Mahallesi İsmet Hala Sokak üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde Ş.C. (26) isimli şahıstan, jelatin kağıt içerisinde 0.61 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA