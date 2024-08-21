Kütahya\'da Yaralı Şahin Doğaya Bırakılacak

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde doğada kanadından yaralı halde bulunan şahin, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.
Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Kayaboğazı Orman İşletme Şefliği Toplu koruma ekibi görevi esnasında doğada kanadından yaralı halde şahin buldu. Yakalanan şahin tedavisi için Kütahya Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim edildi. Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. - KÜTAHYA
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