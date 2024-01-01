 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya'da Yılbaşı Emniyet Tedbirleri Kapsamında Denetimler Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da Yılbaşı Emniyet Tedbirleri Kapsamında Denetimler Yapıldı

Kütahya'da yılbaşı emniyet tedbirleri çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 pavyon, 4 alkollü eğlence mekanı, 62 tekel bayii, 11 apart, 8 kahve ve kıraathanede denetimler yapıldığı bildirildi. Denetimlerde 410 araç ve bin 257 şahıs sorgulandı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 narkotik yakalaması yapıldı, 5 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı, 5 kesici alet ele geçirildi, 3 aranan şahıs yakalandı ve 8 kişiye gürültüye neden olmaktan idari işlem yapıldı.

Kütahya\'da Yılbaşı Emniyet Tedbirleri Kapsamında Denetimler Yapıldı
01.01.2024 - 23:16,  Güncelleme: 23:30
Abone Ol

Kütahya'da yılbaşı emniyet tedbirleri çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekipleri tarafından 6 pavyon, 4 alkollü eğlence mekanı, 62 tekel bayii, 11 apart, 8 kahve ve kıraathanede denetimler yapıldığı bildirildi.

Yılbaşı emniyet tedbirleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ve kontrollerde, 6 pavyon, 4 alkollü eğlence mekanı, 62 tekel bayii, 11 apart, 8 kahve ve kıraathanede denetimler yapıldı. 410 araç ve bin 257 şahıs sorgulandı. 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 narkotik yakalaması yapıldı. 5 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 5 kesici alet ele geçirildi. 3 aranan şahıs yakalandı. 8 şahsa gürültüye neden olmaktan idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yılbaşı, Kütahya, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Yılbaşı Emniyet Tedbirleri Kapsamında Denetimler Yapıldı - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:19:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Yılbaşı Emniyet Tedbirleri Kapsamında Denetimler Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement