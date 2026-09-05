Kütahya Domaniç'te devrilen traktörün altında kalan 63 yaşındaki sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Kütahya Domaniç'te devrilen traktörün altında kalan 63 yaşındaki sürücü kurtarıldı

Kütahya Domaniç\'te devrilen traktörün altında kalan 63 yaşındaki sürücü kurtarıldı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 63 yaşındaki Cemal Tanrıkulu, ekiplerin uzun süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bilinci açık olan sürücü, ambulansla Tavşanlı'daki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 63 yaşındaki sürücü, ekiplerin uzun süren çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Domaniç ilçesine bağlı Seydikuzu köyü Usamtaşı mevkisindeki orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Tanrıkulu (63) yönetimindeki traktör, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Tanrıkulu, devrilen traktörün altında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık, İlçe Özel İdare ve Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktörün altında sıkışan sürücüyü kurtarmak için uzun süre çalışma yürüttü. Zorlu çalışmaların ardından Tanrıkulu, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve bilincinin açık olduğu öğrenilen Tanrıkulu, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kütahya, İtfaiye, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya Domaniç'te devrilen traktörün altında kalan 63 yaşındaki sürücü kurtarıldı - Son Dakika

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