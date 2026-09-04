Kütahya Emet'te orman yangınında Samrık köyünde 2 hektar alan kül oldu - Son Dakika
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Kütahya Emet'te orman yangınında Samrık köyünde 2 hektar alan kül oldu

Kütahya Emet\'te orman yangınında Samrık köyünde 2 hektar alan kül oldu
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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Samrık köyü Hamam Deresi mevkiinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, Emet Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliğinden 4 arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı müdahale sayesinde alevlerin çevredeki ormanlık alana daha fazla yayılması önlendi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, 3. Sayfa, Kütahya, Güncel, Çevre, Emet, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya Emet'te orman yangınında Samrık köyünde 2 hektar alan kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Emet'te orman yangınında Samrık köyünde 2 hektar alan kül oldu - Son Dakika
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