Kütahya Emet\'te Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İğdeköy'de akşam saatlerinde Mustafa Akar'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın Emet ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tek katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA