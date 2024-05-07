Kütahya Gediz'de Tek Taraflı Kaza: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kütahya Gediz'de Tek Taraflı Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Kütahya Gediz\'de Tek Taraflı Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada bir kişi yaralandı. Kaza sonucunda otomobilin çarptığı elektrik direği hem aracın hem de binanın üzerine devrildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

07.05.2024 11:27
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Ergenekon Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bugün sabaha karşı Ü.K. (19) idaresindeki 43 LB 385 plakalı otomobili ile Şehit Cahit Kaçmaz Caddesi üzerinde kaymakamlık istikametine seyir halindeyken Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kavşağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşakta bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği hem otomobilin hem de binanın üzerine devrildi.

Kaza sonrası araçtan inen Ü.K. aracın arkasının ne durumda olduğunu görmek istediği esnada yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçe boşluğuna düştü. Gece saatlerinde büyük gürültüye uyanan bina sakinlerinin ihbarı ile kaza mahalline ambulans ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Bahçeye düşmesi sonucu yaralanan Ü.K. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı şahsın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, gün aydınlandığında kaza mahallinde kalan aracı gören vatandaşlar büyük hayret yaşadılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya Gediz'de Tek Taraflı Kaza: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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