Kütahya\'nın Tavşanlı İlçesinde Ormanda Yangın Çıktı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormana yakın alanda çıkan yangın Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşamüstü saatlerinde Tavşanlı ilçesine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yaylacık ormanları başlangıç noktasında yangın çıktı. Çevreden gören vatandaşların 112'ye bildirmesi üzerine yangın mahalline Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletmeye ait ilk müdahale aracı, su tankeri, orman işletme arazözü ve işçiler sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA