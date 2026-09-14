Kütahya Simav'da dağlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Kütahya Simav'da dağlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü

Kütahya Simav\'da dağlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü
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Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesindeki TOKİ bölgesinde bulunan dağlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde dağlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Naşa beldesindeki TOKİ bölgesinde bulunan dağlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Naşa Belediyesi ve çevre belediyelere ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Kütahya, Güncel, Simav, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya Simav'da dağlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Simav'da dağlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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