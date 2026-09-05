Kütahya Tavşanlı'da asker eğlencesinde kavgada 5 yaralı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da asker eğlencesinde kavgada 5 yaralı, 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya Tavşanlı\'da asker eğlencesinde kavgada 5 yaralı, 2 şüpheli tutuklandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asker eğlencesi sırasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Göğsünden ve sırtından yaralanan M.S.'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenilirken olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden S.Ç. ve E.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asker eğlencesinde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Tavşanlı ilçesi Dağçeşme Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi için bir araya gelen grupta taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede M.S., E.İ., E.A. ve E.G. bıçakla, N.Z. ise başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, göğsünden ve sırtından yaralanan M.S.'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kameraları ve incelemeler doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarda E.İ., H.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve E.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili incele sürüyor.

Kaynak: İHA

Asker Eğlencesi, 3. Sayfa, Güvenlik, Tavşanlı, Kütahya, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya Tavşanlı'da asker eğlencesinde kavgada 5 yaralı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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