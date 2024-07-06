Kütahya Tavşanlı'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ekmekçi Dede Mesire Alanı içerisinde meydana gelen trafik kazasında elektrikli araç devrilerek takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

06.07.2024 09:30
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı Tunçbilek yolu üzerinde bulunan Ekmekçi Dede Mesire Alanı içerisinde B.K. idaresindeki 43 AFL 570 plakalı elektrikli araç mesire alanı içinde seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek takla attı. Kazada sürücü B.K. ile yanında yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine belirtilen yere gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya Tavşanlı'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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