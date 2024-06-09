Kütahya Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek beldesinden Tavşanlı ilçe istikametine gitmekte olan Mehmet A. yönetimindeki 065371 plakalı otomobil, Kayaarası köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması ile bir evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü yararlanırken, bahçede bulunan traktör ve garajda bulunan otomobilde maddi hasar oluştu.

Yaralı sürücü Mehmet A. olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - KÜTAHYA