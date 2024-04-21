Kütahya Tavşanlı'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kütahya Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve bir otomobil köprünün altındaki dereye uçtu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

21.04.2024 06:36
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Kuruçay yolu 2. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M.Y (28) idaresindeki 43 688 plakalı otomobil Tavşanlı'ya seyir halinde iken R.S (33) idaresindeki 16 787 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazanın etkisi ile R.S. idaresindeki 16 787 plakalı otomobil köprünün altında bulunan dereye uçtu. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ve 16 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan İ.U. (55), F.Y. (33) ve A.A.K. (19) yaralandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya Tavşanlı'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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