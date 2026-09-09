Kütahya Tavşanlı'da zincirleme araç kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da zincirleme araç kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kütahya Tavşanlı\'da zincirleme araç kazasında 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Kütahya kara yolu Çukurköy Sanayisi ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı yönüne seyir halinde olan B.D. idaresindeki 06 DNE 883 plakalı otomobile, ışıklı kavşağa geldiği sırada arkasından gelen E.E. yönetimindeki 26 AEA 498 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle arkadan gelen H.A. idaresindeki 10 AYR 736 plakalı otomobilin de kazaya karışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 26 AEA 498 plakalı otomobilin sürücüsü E.E. ile 10 AYR 736 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan F.A., E.A. ve L.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedaviye alınan ve 2'sinin çocuk olduğu öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı kara yolu, kazaya karışan araçların çekici marifetiyle yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Tavşanlı, Kütahya, Ulaşım, Trafik, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya Tavşanlı'da zincirleme araç kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Tavşanlı'da zincirleme araç kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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