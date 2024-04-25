Kütahya ve Afyonkarahisar'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kütahya ve Afyonkarahisar'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya ve Afyonkarahisar\'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya ve Afyonkarahisar'da kaçak silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda, çeşitli çaplarda tabanca fişeği, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve tüfek kartuşları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

25.04.2024 07:49
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Kütahya ve Afyonkarahisar'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik 7 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde silah ticareti yapan şahısların tespitine yönelik Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan koordineli çalışma sonucu, Afyon'dan silah bulundurma ruhsatı ile birlikte yasal yoldan silah satın alan şahısların Kütahya'ya getirdikleri silahları sattıkları ve satışı gerçekleştirdikten sonra da hırsızlık süsü vererek çalındığı yönünde müracaatta bulundukları tespit edildi. E.D. (37), E.D. (39), Y.V. (32) ve B.M. (23) isimli şahıslar hakkında projeli teknik ve fiziki takip çalışması neticesinde yapılan ara yakalamada, toplam 66 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi.

Hakkında çalışma başlatılan 4 şüpheli şahsın 2 ayrı şahıs ile silah ticareti konusu ile ilgili olarak irtibatlı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve soruşturmaya konu başkaca suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Kütahya İl merkezinde 6 şüpheli şahsın yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilebilmesi için Kütahya il merkezinde 4 adres, jandarma sorumluluk bölgesi olan Siner Mahallesi'nde 3 adres olmak üzere toplamda 7 adreste yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 6 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan arama neticesinde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 127 adet tüfeği kartuşu, 13 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ve 5 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya ve Afyonkarahisar'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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