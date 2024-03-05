Kütahya ve İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
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Kütahya ve İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Gözaltı

Kütahya ve İstanbul\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Gözaltı

Kütahya merkezli ve İstanbul'da faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 lüks araç ve şüphelilerin 100 milyon liralık işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına el konuldu. Ayrıca, yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

05.03.2024 21:46  Güncelleme: 22:06
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Kütahya merkezli ve İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. 2 lüks araç ve şüphelilerin 100 milyon liralık işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına el konuldu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yasa dışı bahis suçlarından, Kütahya merkezli Kütahya ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, başkalarına ait banka kartı ve birçok dijital materyal geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı. 2 lüks araç ve şüphelilerin 100 milyon liralık işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına el konuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya ve İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika

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