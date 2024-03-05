Kütahya merkezli ve İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. 2 lüks araç ve şüphelilerin 100 milyon liralık işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına el konuldu.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yasa dışı bahis suçlarından, Kütahya merkezli Kütahya ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, başkalarına ait banka kartı ve birçok dijital materyal geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı. 2 lüks araç ve şüphelilerin 100 milyon liralık işlem hacmine ulaşan banka hesaplarına el konuldu. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya ve İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Çınarlı Mahallesi ve Çenedağ Mahallesi'nde meydana gelen iki motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili olarak polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda E.A., B.D. ve A.G. isimli üç şahıs yakalandı. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda A.G. tutuklanırken, E.A. ve B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük'te kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin dolandırıcılık girişimi, emniyet ekiplerinin titiz çalışmasıyla engellendi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun kartlarından çekilen paraların iadesini sağlayarak mağduriyeti önledi.
Adıyaman'da bulunan sevgi evlerinde kalan ve koruma altında bulunan çocuklar arasında çıkan kavgada 5 çocuk darp ve taş darbeleri sonucunda yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
TEM Otoyolu Pendik mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, otomobilin çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak otomobil sürücüsü ve otobüs şoförü tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?