Kütahya ve Konya'da FETÖ/PDY Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kütahya ve Konya'da FETÖ/PDY Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya ve Konya\'da FETÖ/PDY Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya ve Konya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla eşzamanlı yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler, Kütahya ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

23.05.2024 22:34
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Kütahya ve Konya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü'ün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla eşzamanlı yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi adına TEM tarafından yapılan çalışmada, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 15 şüpheli şahsa yönelik Kütahya ve Konya'da eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya ve Konya'da FETÖ/PDY Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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