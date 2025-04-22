Kütahyalı'ya Yanıltıcı Bilgi Yayma İddianamesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, şüpheli Kütahyalı'nın, 16 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı, "Yarın Kasım 2023 kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak 45 gün sonra 1 Haziran 2025'de CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor" ve "Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor" şeklinde paylaşımı hatırlatıldı.

İddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin sosyal medya ortamında, hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi, toplumda ayrışmaya toplumun belli kesimlerini karşı karşıya getirmeye ve bu yönüyle kamu barışını toplumun içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozmaya elverişli şekilde paylaşmak ve yaymak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

Kütahyalı hakkında, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - ANKARA