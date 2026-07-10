Kuveyt'in Balıkçılara Açtığı Ateş Tansiyonu Yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuveyt'in Balıkçılara Açtığı Ateş Tansiyonu Yükseltti

10.07.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkçı ölümleri sonrası Irak'ta protesto çağrısı yapıldı, Kuveyt Başkonsolosu'nın sınır dışı edilmesi istendi.

Kuveyt Sahil Güvenlik güçlerinin Irak karasularda balık avına çıkan Iraklı balıkçılara ateş açması sonucu bir balıkçının hayatını kaybetmesinin ardından Iraklı aktivistler ve Balıkçılar Derneği, Basra'daki Kuveyt Başkonsolosluğu önünde protesto düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Irak ve Kuveyt arasında balıkçılara açılan ateş tansiyonu yükseltti. Kuveyt Sahil Güvenlik güçlerinin Irak karasularda balık avına çıkan Iraklı balıkçılara ateş açması sonucu bir balıkçının hayatını kaybetmesinin ardından Iraklı aktivistler ve Balıkçılar Derneği, hareket geçti. Basra'nın Fav ilçesi Balıkçılar Derneği, Irak hükümetine hayatını kaybeden balıkçı Necm Abdullah Halid'in ölümünden sorumlu olanların acilen yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu. Dernek Başkanı Bedran Temimi, Iraklı balıkçıların haklarının korunması ve hayatını kaybeden balıkçının ailesine adaletin sağlanması gerektiğini belirterek, Basralıları kitlesel protestoya çağırdı.

Temimi, Kuveyt Sahil Güvenlik güçlerinin açtığı doğrudan ateş sonucu balıkçı Necm Abdullah Halid'in yaşamını yitirdiğini belirterek, Irak hükümetinin olayla ilgili hukuki ve diplomatik girişimlerde bulunmasını istedi. Iraklı balıkçıların kanının cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan Temimi, olayın Irak karasularında çalışan bir vatandaşın hedef alınması anlamına geldiğini söyledi.

Kuveyt'in 2012 yılından bu yana bir Iraklı balıkçıyı cezaevinde tuttuğunu öne süren Temimi, şimdi de bir balıkçının öldürüldüğünü belirterek, buna rağmen resmi makamların sessiz kaldığını ifade etti. Temimi, hayatını kaybeden balıkçının cenazesine Kuveyt'te otopsi yapıldığını ancak ölüm belgesinin henüz teslim edilmediğini aktarırken, olay sırasında gözaltına alınan diğer Iraklı balıkçıların kötü muamele ve işkenceye maruz kaldıklarını, yaralı halde Irak'a gönderildiklerini iddia etti.

Kuveyt Başkonsolosu'nun sınır dışı edilmesi çağrısı

Basralı aktivistler ve bazı sivil toplum kuruluşları da Kuveyt Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlenmesi ve Kuveyt Konsolosu'nun sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu. Protestonun bugün yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Irak Meclisi Basra Milletvekili Ala Haydari, Kuveyt'i Irak karasularında bir balıkçıyı öldürmek ve diğer balıkçıları gözaltına almakla suçladı. Irak hükümetini olaya karşı kararlı bir tutum sergilemeye çağıran Haydari, aksi halde karşılık verilmesi gerektiğini savunarak Kuveyt Konsolosu'nun Basra'yı derhal terk etmesini istedi.

Dün akşam Safvan Sınır Kapısı üzerinden Irak'a getirilen balıkçılar arasında hayatını kaybeden Necm Abdullah Halid'in cenazesi bugün toprağa verildi. Cenazeye, Halid ile aynı teknede bulunan ve başından yaralanan balıkçı Sair Muhammed Selman ile diğer balıkçılar da yer aldı. - ERBİL

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Balıkçılık, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kuveyt, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuveyt'in Balıkçılara Açtığı Ateş Tansiyonu Yükseltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
Isparta’da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı Isparta'da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL

17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
17:30
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
16:44
Kulisler kaynıyor İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 17:55:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kuveyt'in Balıkçılara Açtığı Ateş Tansiyonu Yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.