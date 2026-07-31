Kuveyt, İran İHA'larını Vurdu

Kuveyt, İran'da fırlatılan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuveyt, İran'ın topraklarına çok sayıda İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde İran'da fırlatılan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, imha edilen İHA'ların enkazlarının maddi hasara neden olduğu ancak can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edilerek, İran'ın bir dizi hayati öneme sahip ve askeri tesisi hedef aldığı belirtildi.

İran Ahmed Al-Jaber Üssü'nü hedef almıştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Kuveyt'te ABD güçlerinin bulunduğu Ahmed Al-Jaber Üssü'ne İHA saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Devrim Muhafızları, söz konusu saldırının ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına yanıt olduğunu belirtmiş, Ahmed Al-Jaber Üssü'nün ABD'nin hava ve gözetleme operasyonlarında önemli bir rol oynadığına dikkat çekmişti. Devrim Muhafızları, "Operasyonel rolünün ötesinde, ABD terörist ordusu için hayati bir hava destek merkezi olarak kabul edilmektedir" demişti.