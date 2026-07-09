Kuveyt ve Bahreyn'e Füze Saldırıları - Son Dakika
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Kuveyt ve Bahreyn'e Füze Saldırıları

09.07.2026 05:36
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Kuveyt ve Bahreyn, yeni füze ve İHA saldırılarına uğradı. Güvenlik uyarıları yapıldı.

Kuveyt ve Bahreyn, yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradıklarını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının ardından Körfez bölgesinde gerilim yükseldi. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin yeni füze ve İHA saldırılarına hedef olduğu belirtilerek, hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiği belirtildi. Duyulacak patlama seslerinin düşman unsurları engelleme faaliyetlerinin sonucu olduğu hatırlatılan açıklamada, "Herkesten, ilgili makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uymasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Engellenen düşman unsurların enkazının yerleşim bölgelerine düşebileceği belirtilerek, halka bunlara yaklaşmama uyarısı yapıldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise, yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurdu. Halka sakin olma ve güvenli alanlara sığınma çağrısında bulunuldu. Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik son saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Katar'dan vatandaşlarına güvenlik uyarısı

Katar İçişleri Bakanlığı da gelişmelerin ardından "yüksek güvenlik tehdidi" uyarısı yayınlayarak halka evlerinde ve güvenli yerlerde kalma çağrısı yaptı. - KUVEYT

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Bahreyn, Kuveyt, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuveyt ve Bahreyn'e Füze Saldırıları - Son Dakika

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