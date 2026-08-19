Kuytul Çiftine Gözaltı Engellemeye Çalıştılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuytul Çiftine Gözaltı Engellemeye Çalıştılar

Kuytul Çiftine Gözaltı Engellemeye Çalıştılar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alınırken sempatizanlar polislere zor anlar yaşattı.

Adana'da Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alınmasını engellemek isteyen şahıslar polislere zorluk çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'da bu sabah "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyon kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı.

Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından bindirildikleri aracın önüne Kuytul sempatizanı bir grup atladı. Kuytul çiftinin sorgu için emniyete götürülmesine engel olmak isteyen sempatizanlar, polis aracının önüne yatmaya çalıştı. Şahıslara, Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin, şahısları uzaklaştırmasıyla Kuytul çifti emniyete götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Alparslan Kuytul, 3. Sayfa, Gözaltı, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuytul Çiftine Gözaltı Engellemeye Çalıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi!
İsrail’in Suriye saldırısından sonra ABD’den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor İsrail'in Suriye saldırısından sonra ABD'den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
KKTC’de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30’a çıktı KKTC'de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30'a çıktı
Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı
Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu

11:42
Real Madrid’de Mbappe krizi Tepkiler çığ gibi
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
11:37
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
11:36
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor “Emanetçi üye” oyunu
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
11:00
Kuytulcular’a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 12:08:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kuytul Çiftine Gözaltı Engellemeye Çalıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.